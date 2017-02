Avant de danser avec Rose, c'est la petite Cora que Jack faisait tournoyer...

Cette année,Titanic fête les 20 ans de sa sortie en salle. Il s'agit encore à l'heure actuelle d'un des plus gros succès de l'industrie cinématographique. Le film de James Cameron a marqué les générations et certaines scènes restent inoubliables dont celle où Kate Winslet (Rose) rejoint Leonardo DiCaprio (Jack) lors d'une grande fête en troisième classe. Avant de danser avec la jolie Rose, Jack fait d'abord tournoyer une fillette toute mignonne, Cora.





La petite fille a bien grandi depuis Titanic. Aujourd'hui Alex Owens-Sarno est âgée de 28 ans. Interviewée par le site Buzzfeed, elle s'est remémoré le tournage et raconte que Leonardo DiCaprio était "très drôle et charmant" avec toutes les personnes qui travaillaient sur ce film. Il lui apportait des sandwiches au beurre de cacahuète et dansait entre les scènes pour la faire rire :"Il aimait sourire aux gens. J'étais souvent assise sur ses genoux avec un sandwich entre deux prises. Ma mère a une photo incroyable de moi, Leo, Kate et ma petite soeur Rachel lorsqu'ils faisaient les répétitions pour la scène de danse. C'est l'une de mes préférées et cela me rappelle à quel point j'ai eu de la chance d'avoir travaillé avec deux des meilleurs acteurs au monde". Elle se souvient également combien Leo était "un danseur extraordinaire", une expérience incroyable pour la fillette qui toute jeune a été confrontée à la mort puisqu'une autre scène, coupée au montage, montre son personnage disparaître dans les flots sous le regard de Jack.

Après Titanic, Alexandrea s'est consacrée à ses études. Elle a décroché un diplôme en écriture professionnelle à l'université d’État de Californie. La jeune femme a déjà écrit plusieurs pages de sketchs pour une comédie et écrit un roman. Avec la sortie du film culte en 3D, elle espère pouvoir également relancer sa carrière d'actrice.