Tout le monde se souvient de Maïté. Bien avant Cyril Lygnac, Philippe Etchebest et autre Top Chef, elle et son acolyte Micheline, la cuisinière landaise, ont animé pendant seize ans La Cuisine des Mousquetaires. Une émission culte dont certaines séquences le sont tout autant (comme celle de l’anguille !) et qui ont fait de la cheffe une personnalité incontournable du petit écran.

Après avoir quitté le devant de la scène en 1999 (il y a 19 ans déjà !), Marie-Thérèse Ordonez (de son vrai nom) s’est consacrée à son restaurant Chez Maïté . Pendant plus de 15 ans, Maïté a reçu des milliers de clients dans son établissement de Rion-des-Landes. Elle leur a servi son désormais célèbre confit de canard, la spécialité de la maison. Mais, en 2013, tout a basculé. Elle perd son fils unique, Serge, victime d’un cancer, ce qui lui a ôté "le goût de vivre". E t Chez Maïté a été placé en liquidation judiciaire pour finalement fermer en 2015.

Mamie gâteau, c’est une question de bon sens

Dans les environs de cette région des Landes, la fermeture a forcément été vécue comme la fin de toute une époque. Aujourd’hui, comme nous le rappelle le magazine Télé-Loisirs dans son numéro spécial Que sont-ils devenus ?, Maïté s’apprête à fêter ses 80 ans (le 2 juin prochain). Celle qui était aussi connue pour la publicité du produit lessive Bonux ("C’est une question de bon sens"), serait devenue une "mamie gâteau". À l’écart des fourneaux, elle "se consacre à ses deux petites-filles, Perrine et Camille", devenues adolescentes puisqu’elles ont respectivement 17 et 16 ans. Aux dernières nouvelles, la star des fourneaux aurait aussi eu quelques "soucis de santé".

© DR