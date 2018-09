On n'a plus de nouvelles d'elle depuis 3 mois.

L’actrice chinoise de 37 ans Fan Bingbing, qui a notamment joué dans la saga X-Men, a disparu depuis près de trois mois. Depuis tout ce temps, la superstar chinoise suivie par plus de 62 millions de personnes sur les réseaux sociaux n’a plus donné signe de vie. Une disparition qui inquiète le monde du cinéma. Selon le journal chinois Jiemiana, celle qui fut jurée du 70e Festival de Cannes et ex-égérie de l’Oréal aurait été placée en détention provisoire ou en résidence surveillée par la Chine. La raison ? Une possible fraude fiscale.