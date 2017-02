Une petite leçon sur les traditions locales...

En voyage au Cambodge pour présenter son dernier film D'abord ils ont tué mon père, Angelina Jolie en a profité pour faire découvrir à ses enfants une spécialité culinaire plutôt insolite qu'elle avait découverte lors de son premier voyage au pays, pour l'adoption de Madox avec Brad Pitt. C'est sous les caméras de la BBC que la réalisatrice a montré à Pax, Shiloh, Vivienne et Knox comment cuisiner et manger des grillons, mais aussi des scorpions et des araignées.

Et les enfants ne semblent pas du tout terrifiés par cette expérience. Il faut dire que leur maman possède un certain savoir-faire. "J'en ai mangé lorsque je suis venue dans ce pays pour la première fois. On commence par goûter des criquets. Des criquets avec une bière, et puis ensuite on passe aux tarentules", explique-t-elle en riant. "Vous voyez la partie dure où il y a les dents ? Retirez les crocs", montre-t-elle en manipulant une tarentule vivante. "Le scorpion est difficile à mâcher", prévient-elle. Alors que Vivienne l'aide à déposer des insectes dans une poêle, Siloh partage une araignée avec son frère: "On dirait des chips sèches. Des chips sans goût", réagit Knox.





Cette nouvelle vidéo fait suite à l'interview exclusive de la BBC ce lundi dans laquelle Angelina Jolie s'est confiée pour la première fois à propos de sa rupture avec Brad Pitt. "Je ne veux pas parler de ce sujet, à part pour dire que c'est un moment très difficile. J'affronte tout cela en cherchant un moyen pour que cela nous rende plus forts et nous rapproche. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. Toute ma famille traverse une période douloureuse. Ma priorité, ce sont mes enfants, nos enfants. Nous sommes et resterons une famille et c'est comme cela que je fais face." Une déclaration qui aurait plutôt agacé son futur ex-mari: "Brad a été très déçu par l'interview et les larmes d'Angelina", a expliqué un proche à Hollywood Life. "Il ne la voit pas du tout comme la victime dans cette histoire. Il veut que le divorce soit finalisé et conclure un accord de garde approprié qui lui donne un accès équitable à ses enfants ". Des propos qui n'ont pas été commentés par l'agent de l'acteur.