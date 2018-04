Le fils Delon, ami proche de David Hallyday, met dangereusement de l'huile sur le feu dans l'affaire Hallyday...

La une de VSD annonçant (à la manière événementielle de "Ici Paris") : "Laeticia, un nouvel homme dans sa vie" a fait beaucoup parler. En fait, il s'agit de sa relation avec Sébastien Farran, le manager de Johnny qui l'aide à mener à bien (avec Maxim "Yodelice" Nucci) l'album posthume du chanteur. Et qui prend soin d'elle depuis son retour à Los Angeles alors que la veuve est attaquée et conspuée en France.

VSD ne se prononce pas vraiment et insinue seulement que le duo pourrait avoir des affinités plus qu'amicales.

Cette cover qui tend à dire qu'une romance secrète aurait pu se nouer entre Laeticia Hallyday et Sébastien Farran (qui est marié) a été reprise par un groupe Instagram "Team Lorada" soutenant Laura Smet et David Hallyday dans l'affaire du testament de Johnny... Les commentaires vont bon train, on s'en doute. Mais l'un d'entre eux a attiré plus de commentaires encore, en mettant de l'huile sur le feu : celui de Anthony Delon, ami de David H. depuis longtemps et qui commente laconiquement : "Ça fait trois ans".

Ce qui a déclenché une vague d'indignations et de commentaires plus ou moins satisfaits de prendre ainsi "la veuve la main dans le sac".

Face aux réactions outrées, Delon a récidivé : « Sérieusement, vous pensez que je raconte des conneries pour aider David ! ? Pas sérieux. Je suis tombé sur cette photo et j’ai commenté en fonction de ce que je sais. J’ai autre chose à faire que de ma balader sur insta JUSTE pour raconter des mensonges pour l’un ou l’autre « camp »... »

Et sur son compte personnel, le fils Delon a publié il y a quelques heures une petite maxime qui entre en résonance avec ses commentaires précédents...