Hier, dimanche 22 avril, Anthony Hopkins a publié une vidéo qui a fait peur à ses 196 000 fans qui ont aussitôt commenté avec humour ou inquiétude son comportement interpellant sur son compte Twitter.





Durant quelque 30 secondes, l'acteur qui se filme avec son smartphone fait une drôle de tête puis des grimaces tout en bougeant la caméra de manière de plus en plus soutenue, le tout sur une musique au rythme carrément endiablé.

En légende, il explique partiellement ce comportement fou, certainement dû à un excès de travail : "Voici ce qui arrive quand vous travaillez tout le temps et ne jouez jamais". Que sous-entend-il par là ? L'acteur est en train de tourner le film "The Two Popes" avec Johnathan Pryce à Rome.

Quelques réactions des fans

La vidéo est devenue virale, même si Hopkins n'a pas expliqué plus avant cette initiative. Elle a déjà été vue plus de 3.8 millions de fois, suscitant bon nombre de réactions diverses et variées parmi ses 196.000 abonnés.

C'est encore plus flippant que "Le Silence des Agneaux"

Sir Anthony, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas de crise, n'est-ce pas ? Meilleurs vœux.