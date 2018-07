"Quand je regarde notre mariage, je pense au Sixième sens … tu étais mort tout le temps, a balancé ainsi Demi Moore lors d’une émission télé US où l’acteur américain était mis sur le gril et où il a vu son ex-femme débarquer par surprise.

"Il m’a dit que notre divorce était son plus grand échec. Mais, Bruce, ne sois pas si dur envers toi-même. Tu as eu des échecs bien plus importants comme Planet Hollywood, le film Hudson Hawk ou encore la fois où tu as refusé de jouer dans Ocean’s Eleven à la place de George Clooney pour te consacrer à l’harmonica." Avant de conclure qu’"en toute honnêteté, je pense que c’est parce qu’une certaine jalousie est née entre nous. Bruce ne s’est jamais vraiment remis du fait qu’il perde ses cheveux et pas moi".

© reporters



Demi Moore a toutefois terminé ses interventions humoristiques par une note un peu plus sentimentale. En effet, elle n'a pas hésité à rappeler à son ex-mari que son mariage avec lui était "l'un des plus beaux moments de sa vie". Preuve en est les trois filles qui sont nées de leur idylle : Rumer Glenn, Scout LaRue et Tallulah Belle.

Bruce Willis, de son côté, a répondu aux moqueries de son ex en jouant... un petit air d'harmonica.

En voilà deux qui ont su rester amis malgré leur séparation.