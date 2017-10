Quelqu'un m'a dit n'hésite pas à donner quelques conseils afin de faire durer un mariage dans le temps. " Dans un mariage, vous devez avoir du désir et de l'amitié pour votre partenaire. Quand nous vivions dans le magnifique château qu'est l'Elysée, je dînais en sa compagnie dès que l'occasion se présentait afin que nous puissions discuter ensemble." A l'occasion d'une interview accordée au site américain Refinery29 , l'ex-Première dame a notamment évoqué sa relation avec Nicolas Sarkozy. L'interprète den'hésite pas à donner quelques conseils afin de faire durer un mariage dans le temps. "





Plutôt à l'aise avec le sujet, Carla Bruni-Sarkozy n'hésite pas à aller plus loin en dévoilant une partie de sa vie sexuelle avec l'ancien président de la République. " Nous avons des relations sexuelles fantastiques. Je fais toujours en sorte de conserver une part de mystère. Je pense également qu'il faut être très attiré par la personne que vous épousez. Lorsque ce n'est plus le cas et que le mystère disparaît, c'est là que vous commencez à vouloir tricher et mentir... c'est le début de la fin."





Au sujet du statut de Première dame, la chanteuse confie que cela ne lui "manque pas". " Je m'inquiétais beaucoup trop pour mon mari, j'avais peur qu'on tente de le tuer. Mais c'est un honneur incroyable. J'ai pu aider des gens lors de mon passage à l'Elysée. En résumé, ça ne me manque pas mais je chéris ce genre de souvenirs."