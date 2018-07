Une photo de la chanteuse postée sur Instagram fait beaucoup rire les internautes.





Niveau look, Céline Dion se lâche de plus en plus. Après une tenue rose épatante pour prendre l’avion, la star canadienne a de nouveau frappé.

Pose "bad ass"

De passage à Bangkok, Célion Dion a été photographiée dans un gratte-ciel avec un superbe costume croisé jaune… et une pose particulièrement « bad ass ». Posté sur son compte Instagram, le cliché a rapidement été détourné.

"Quel est le nom de cette mixtape ?"

Car pour Twitter, cela ne fait aucun doute : la diva y a des faux airs de rappeur. La question « Quel est le nom de cette mixtape ? » a donc été lancée. Pour certains, cela pourrait être « le swag de la feuille d’érable » et pour d’autres « la reine du Québec ». Des idées pour un prochain album ?