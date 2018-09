Comment faire rimer récolte de fonds et glamour. Mercredi soir, Albert II de Monaco et la princesse Charlène ont foulé le tapis rouge avec les stars. Parmi elles, Katy Parry et Orlando Bloom, mais aussi Adrien Brody, Olga Kurylenko, les mannequins Alessandro Ambrosio et Toni Garrn, l'ex d'un certain Leonardo Di Caprio, Ségolène Royal ou encore le surfeur Kelly Slater. Tout ce beau monde était réuni à l'occasion du "Monte-Carlo Gala for the Global Ocean, une cérémonie organisée par la Fondation Albert II de Monaco pour la deuxième fois. La soirée fut un succès puisqu'elle a généré quelque 21 millions d'euros. L'objectif ? Préserver au mieux les océans. Un engagement commun à tous les invités.