Le fils du prince Joachim a pris la pose pour la nouvelle campagne de la marque.





Vous avez dit prince charmant ? À 19 ans, Nikolai de Danemark se destine à une carrière de mannequin. Après un bref passage dans une école militaire, le jeune homme a de nouveau prêté ses traits à Dior.

Comme un poisson dans l'eau

Et le prince commence à connaître la maison française : il a déjà défilé pour la marque à Londres en février dernier. À deux reprises. Cette fois-ci, Kim Jones, le directeur artistique de Dior, l’a choisi pour sa nouvelle collection pour hommes. Scoop, l’agence du Danois, a publié le résultat sur Instagram. Costume croisé à même la peau, sneakers et fond rose pastel, Nikolai est un comme un poisson dans l’eau dans cet univers pastel qui tranche avec le style néo-classique et discret du palais d’Amalienborg, à Copenhague.

Comme le relaie Paris Match, sa famille le soutient à fond dans cette voie. Dans la presse locale, le prince Joachim a même souligné à quel point la décision de son fils était réfléchie.