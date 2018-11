À l'occasion des 70 ans du futur roi, ses deux fils se sont livrés à quelques confidences.





Après Meghan et Harry, c'est au tour de Charles de faire l'actualité. Le prince de Galles fêtera en effet ses 70 ans ce 14 novembre. À l'occasion de cet événement majeur pour la famille royale britannique, ses deux fils, Harry et William, se sont confiés au Telegraph. Au moment d'évoquer leur enfance, ils ont révélé le rituel important qu'il leur a inculqué en grandissant.

Nettoyer la planète, un passe-temps comme les autres

Comme il l'a encore prouvé dans le cadre de sa tournée en Afrique, le prince Charles se bat pour un monde plus écoresponsable. Une attitude qu'il a voulu transmettre à ses enfants dès le plus jeune âge. « On se foutait de moi à l'école car je ramassais les déchets. Je ne le faisais même pas consciemment, mais quand vous vous baladez et que vous voyez quelque chose traîner, vous le ramassez », a expliqué Harry au journal.

© REPORTERS

Nettoyer la planète était pour lui et son frère un véritable passe-temps. « Il nous amenait ramasser des détritus quand nous étions plus jeunes », a ajouté William. « Nous pensions que c'était tout à fait normal, tout le monde devrait le faire. Nous étions avec nos pinces à déchets pour les mettre dans des sacs en plastique noirs ». Un (bon) réflexe que les princes nous enjoignent à tous adopter.