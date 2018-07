L’épouse du prince de Galles a révélé que les membres de la famille royale ne mangeaient jamais d’ail afin de ne pas incommoder leurs interlocuteurs. Elle a aussi confié que son époux raffolait de fromages et de produits du terroir. L’an dernier, Charles et Camilla avaient passé une annonce pour recruter un nouveau chef. Celui-ci devait prester 40h/semaine et proposer une cuisine innovante à base principalement e produits bios.

Le prince Charles est en effet très accès sur le bio. Il vend ainsi plusieurs produits issus de son potager du domaine de Highgrove.

Saumon, haddock et truite

Mais quels sont les goûts des autres membres de la famille Windsor ? Elizabeth II apprécie beaucoup le filet de haddock, les pâtés à base de saumon d’Ecosse et la truite fumée. Pour les crevettes servies à la Cour, on se fournit auprès de l’entreprise « Baxters » qui les pêche au large des côtes du Lancashire. Pour l’heure du thé, la reine apprécie un gâteau moelleux à base de carottes. Kate quant à elle aime en dessert le sticky toffee pudding, une véritable institution de l’autre côté de La Manche.

Préparation de dinde immuable

Elizabeth II a ses habitudes aussi comme avec la dinde de Noël dont la recette est quasiment immuable : dinde farcie d’oignons, suce aux champignons, choux de Bruxelles, pommes de terre, châtaignes et panais.

Pas de barbecue cet été à Balmoral

Son époux le duc d’Edimbourg est réputé pour être le roi du barbecue lorsqu’il séjourne l’été à Balmoral en Ecosse. Cette année toutefois, il devra faire l’impasse en raison de la sécheresse qui règne et des avertissements des autorités pour éviter tout déclenchement accidentel de feux de forêt. La jeune génération aime particulièrement les burgers. C’est le cas des princes William et Harry. Ce dernier a cependant modifié depuis sa rencontre avec son épouse Meghan ses habitudes alimentaires. Moins de graisse et plus de fruits et produits bios.

Avant les fiançailles, la duchesse de Sussex tenait d’ailleurs un blog avec des conseils alimentaires. Si le prince de Galles préfère le poisson et ne mange que très peu de viande surtout de l’agneau, Elizabeth II ne dédaigne pas un morceau de canard. Depuis une dégustation au célèbre restaurant parisien La Tout d’Argent dont c’est la spécialité.