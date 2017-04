Il n'y a pas que le piano ou le chant.

Le prince Gabriel

Le jeune garçon a vu le jour le 20 août 2003. Agé de 12 ans, l’adolescent est également un grand sportif. Il fait du “vélo, tennis, natation, ski, voile. Il joue au hockey dans un club. ”Son entourage affirme qu’il est un grand fan de football. “Il est même doué” , nous dit-on. “Malheureusement, il ne pourra pas jouer à un haut niveau. ”

Dans une famille mélomane qui soutient de nombreux concours musicaux, l’adolescent a opté pour le piano.

La princesse Elisabeth

Les enfants de Philippe et Mathilde, en raison de leur âge, sont peu exposés. Née le 25 octobre 2001, la princesse héritière est une adolescente comme les autres. Elle a développé des passions similaires à celles des filles de son âge. Selon le palais royal, Elisabeth “est créative et aime le dessin et la lecture. Elle joue du piano et suit des leçons de danse. Elle pratique volontiers les sports suivants: le vélo, le tennis, la natation, le ski et la voile.”

La princesse Eléonore

Le 16 avril 2008 naissait le dernier enfant du Roi Philippe et de la Reine Mathilde. La fillette, aux cheveux blonds comme les blés, est aujourd’hui une artiste accomplie. Musicienne, elle joue du violon. Nul n’aura oublié le cadeau qu’elle a offert à son père, le Roi Philippe, pour son anniversaire. “Elle a préparé la surprise seule. Elle a travaillé sur ce morceau durant de longues semaines ”, explique Rafike Yilmaz du service communication du Palais.

“Elle est créative et aime dessiner. Elle pratique les sports suivants: le vélo, la natation, le ski et la voile.”



Le prince Emmanuel

Contrairement à ses aînés, le prince Emmanuel a opté pour un instrument de musique moins imposant que le piano. Le jeune garçon, né le 4 octobre 2005, joue... de la flûte!

Il pratique également de nombreux sports tels que le vélo, la natation, le ski et la voile. Le palais royal précise que le prince, troisième de la fratrie, “aime la nature.”