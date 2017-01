L'ex-numéro une mondiale du tennis féminin sur le circuit WTA a longtemps occupé le premier rang avant de se faire détrôner par l'Allemande Angelique Kerber. Longtemps, c'est également ce qu'il a fallu pour que la championne trouve enfin quelqu'un capable de lui faire dire "Oui". Ce quelqu'un, c'est Alexis Ohanian.





Si son nom ne vous évoque sans doute rien, figurez-vous qu'il n'est autre que le co-fondateur du site Reddit.com, sorte de forum en vogue sur lequel les internautes peuvent publier des informations ou ouvrir des discussions jugées dignes d'intérêt. Âgé de 33 ans, celui qui est qualifié par Forbes de "maître de l'Internet", est aujourd'hui à la tête du 24e site le plus populaire au monde (7e aux Etats-Unis), comme le précisent nos confrères du Figaro





Créateur de ce qu'il nomme "the front page of the internet" en 2005, il a également écrit un best-seller à destination des geek-entrepreneurs et investi dans environ 200 startups différentes.





Serena Williams a officialisé leur union future via la site de son mari, évidemment.