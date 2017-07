A Paris, pendant 4 soirées, Céline Dion a embrasé ses fans en leur offrant notamment une figure sensuelle dans les bras d'un danseur expérimenté. A la ville, elle a ri aux éclats, grimacé, fait des selfies avec ses fans, a montré une bonne humeur communicative. Et toujours, non loin d'elle ou à son bras, le beau danseur brun.

Il s'agit en fait de Pepe Munoz, danseur professionnel espagnol de 32 ans qui accompagne la diva sur son spectacle depuis quelques années.

Originaire de Malaga, Pepe a été présenté à Céline Dion par l'intermédiaire de la femme de son majordome, également danseuse : cette dernière avait recommandé le jeune homme pour sa maîtrise de la danse et son professionalisme : il a déjà travaillé pour de grands noms tels que Manfred Thierry Mugler et le Cirque du Soleil pour le show "Zumanity" ou encore sur la comé­die musi­cale "Cats" d’An­drew Lloyd Weber et de Trevor Nunn.

Mais ce qui a plus encore plus à Céline Dion l'instinctive, c'est son sourire et sa bonne humeur, d'après le magazine Gala !

Celui qui est surnommé Pepito est en fait un artiste dans tous les sens du terme : en plus de danser, il dessine aussi très bien et crayonne des silhouettes de mode qui ont déjà été publiées dans Vogue et The Rakish Gent.

Inconnu jusque là, faisant partie de l'équipe de la chanteuse, Pepito a fait sa "joyeuse entrée" à Paris, où sa complicité avec Céline Dion était flagrante : ils ont été photographiés en train de rire, de se balader, d'assister aux défilés, notamment celui de Giambattista Valli. Il était même de la partie lors de ce fameux shooting pour Vogue dans les jardins du Palais royal . Le beau brun a d'ailleurs confié à El Païs qu'il trouvait Céline Dion "tellement altruiste".

Alors doit-on en conclure que ce duo complice est au début d'une belle histoire d'amour ? Rien n'est moins sûr, les deux intéressés ne disent rien, préférant profiter de l'été et de leur bonne humeur. Et c'est peut-être cela qui fait tant de bien à la chanteuse : se laisser vivre sans calcul.