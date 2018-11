Elle est devenue diablement connue cette jeune fille en fleur qui sourit toute contente à l'objectif. Mais plusieurs choses ont changé, à commencer par sa couleur de peau : Arian Grande, car c'est elle, semble accro au bronzage artificiel et certains de ses fans le lui font remarquer ces temps-ci, mettant en avant des "avant-après" qui montrent aussi une sacrée transformation physique pour ce petite bout de femme de 1.55 m !

Ariana Grande a toujours rêvé de devenir célèbre. C’est en 2008, alors qu’elle n’a que 15 ans (photo ci-dessus), qu’elle devient connue en apparaissant dans la comédie musicale Broadway 13. Par la suite, elle enchaine les apparitions TV puis décide de se lancer pleinement dans la chanson. Elle collabore avec plusieurs artistes, tels que Chris Brown, Mika, Mac Miller ou encore Neil Patrick Harris. Elle attire alors l’attention de Justin Bieber qui décide de la prendre sous son aile.

En 2012, la jeune fille prend son envol et passe certainement par la case chirurgie esthétique pour le nez, le menton et les lèvres. Et surtout, elle devient de plus en plus "brown face". Ce qui fait tiquer nombre d'internautes. La jeune femme qui est italienne (moitié des abbruzzes, moitié sicilienne) prend chaque année une teinte plus foncée, et dans son nouveau clip, "Breathin", l'effet est flagrant.

Récemment, la jeune chanteuse âgée de 25 ans qui a connu la mort de son compagnon Mac Miller et l'attentat de Manchester lors de son concert l'an passé a avoué avoir eu recours plusieurs fois à des psys qui l'ont bien aidée sur son chemin ponctué de drames.

© DR et Instagram Ariana Grande