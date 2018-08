Eugenie Victoria Helena, 9e dans l'ordre de succession au trône est née le 23 mars 1990 à Londres. Elle est la fille cadette du prince Andrew du Royaume-Uni, duc d'York et de son épouse née Sarah Ferguson.





Son fiancé

© Reporters



Jack Brooksbank a 32 ans. Il est le fils d'une cheffe d'entreprise Nicola et d'un expert comptable, George. Jeune homme entreprenant, convivial et consensuel, il est adoré de ses beaux-parents. Le prince Andrew le présente comme « un jeune homme exceptionnel », tandis que Fergie le considère comme un fils. Il se dit aussi que la reine d'Angleterre l'a qualifié de « très gentil jeune homme ».

Les amoureux se sont rencontrés en 2010 dans la station de ski de Verbier dans les Alpes suisses. Eugenie y séjournait à l'occasion des 50 ans de son père. Lors d'une soirée organisée par la jeunesse huppée de la station, on lui présenta Jack, ami de Harry dont elle a toujours été proche.

La fête, Jack connaît bien, après ses années d'université, il a préféré se tourner vers un métier moins désincarné que la finance ou la banque et se lança dans le monde de la nuit ! Il a ainsi travaillé pour Guy Pelly, l'ami d'enfance de William et Harry qui fit longtemps les belles soirées de la jeunesse dorée de Londres. Il dirige encore notamment le club Mahiki (ou William et Kate adoraient aller au début de leur rencontre) après avoir avoir roulé sa bosse professionnelle dans des pubs chics de la capitale. C'est là qu'il se fit un ami prestigieux : le prince Harry !

Aujourd'hui, le jeune homme est l'ambassadeur de la marque de téquila Casamigos Tequila, fondée par George Clooney et Rande Gerber, le mari de Cindy Crawford. Son objectif à terme : ouvrir un chaîne de pubs, ce dont il rêve depuis ses 18 ans.





Ses fiançailles

© La photo officielle des fiançailles de la princesse Eugenie / Reporters



C'est lors d'un voyage au Nicaragua, sur l'île privée de Calala que Jack fit sa demande à Eugenie, lors du Nouvel an 2018, so romantic, non ? L'information fut révélée le 22 janvier dernier par le prince Andrew et les fiançés reçurent tant de messages de félicitations qu'il publièrent sur Twitter une photo de remerciements très "casual". Il faut dire qu'Eugenie possède des comptes Instagram et Twitter et n'hésite pas à utiliser les réseaux sociaux. Elle se fit d'ailleurs taper sur les doigts récemment pour avoir publié une photo de son père dans un couloir de Buckingham, pratique totalement interdite !

La jeune femme s'est vu offrir une bague de fiançailles en or jaune ornée d'un saphir rose orangé entouré de dimant qui figure une fleur.





Son mariage

Il aura lieu avec un faste certain dans la même chapelle St George à Windsor que celui de son célèbre cousin Harry avec Meghan. Mais ce sera là un mariage automnal. Eugenie a reçu l'autorisation d'inviter 1200 personnes venant de la société civile, comme avait pu le faire Harry. Et comme pour le mariage de son cousin, la cérémonie sera suivie d'une procession en carosse.

Son grand-père, le prince Philip pourrait ne pas être présent tant il est en mauvais terme avec Sarah Ferguson... En revanche, pas mal de personnalités sont déjà annoncées : Ed Sheeran, James Blunt, Ellie Goulding et Robbie Williams parmi les premiers noms. La petite fille de Robbie, Teddy, âgée de 5 ans devrait même y être porteuse de fleurs. L'une de ses demoiselles d'honneur sera bien évidemment sa grande soeur, Beatrice. Celle-ci n'a rien dit de plus que : "Eugé est une mariée très moderne" à ce propos. En fait, la jeune femme a décidé d'organiser un mariage "éco-friendly" : "Ça a été une révélation. Ma maison tout entière est anti-plastique désormais, et Jack et moi voulons que ce soit pareil pour notre mariage". Rien n'a filtré pour le moment à ce sujet !

Selon le Daily Mail on Sunday, Jack Brooksbank, 32 ans, ne devrait pas recevoir de titre royal à l'occasion du mariage. Après son mariage, la petite-fille d'Elizabeth II sera donc désignée en tant que "Son Altesse Royale la princesse Eugenie, Mme Jack Brooksbank".





Ses looks

© Mariage de William et Kate en 2011 - Mariage de Harry en 2018 / Reporters



Comme sa grande soeur Beatrice avec qui elle s'entend admirablement bien, Eugenie a une approche de la mode bien à elle. Anglaise jusqu'au bout des ongles, elle n'a pas peur des imprimés, des chapeaux plus qu'étonnants et des couleurs qui a priori sont... peu portables. Ainsi le chapeau qu'elle porta pour le mariage de William et Kate fit l'objet de railleries nombreuses et devint un mème pendant quelques semaines. La jeune femme n'en eut cure : elle le vendit lors d'une "charity auction" et pu verser l'intégralité de la somme rondelette à l'Unicef, se réjouissant de la notoriété de ce qui n'était "qu'un chapeau" selon elle !

De même la robe courte bleu clair ornée d'une petite toque qu'elle porta pour le mariage de Harry fit jaser : entre hôtesse de l'air et réplique de Jackie Kennedy, personne n'était tout à fait emballé par le choix de la jeune femme. Qui persiste et signe. Après tout, elle ne représente pas la couronne à plein temps et n'a aucun patronage ou charge royale confiés par la reine.





Ses activités

© La jeune femme est directrice d'un collectif anti-escalavagisme. Elle a tenu une tribune à ce sujet aux Nations-Unies en juillet dernier. / Reporters



Diplômée brillamment en littérature et histoire de l'art en 2012, la jeune femme est partie à New York pour travailler un temps pour Paddle8, une très dynamique maison d'enchères en ligne fondée en mai 2011 et installée à New York, spécialisée dans l'art et connue pour ses ventes caritatives. De retour à Londres, elle travaille désormais pour la galerie d'art Hauser & Wirth, elle y est un des membres de la direction.

Elle est également très engagée aurpès d'oeuvres caritatives, comme sa soeur. Elles soutiennent également le Teenage Cancer Trust, un organisme qui vient en aide aux jeunes malades et à leurs familles, mais aussi Children and the Arts, les centres d’accueil Forget Me Not, ou encore Children in Crisis.





Ses grandes amies

Sa plus grande amie pourrait bien être sa soeur aînée Beatrice âgée de 30 ans, avec laquelle elle entretient une complicité de tous les instants. Dans le numéro de septembre, elles se sont d'ailleurs racontées l'une l'autre dans un long entretien accordé à Vogue UK, assorti d'un beau shooting. Mais la demoiselle a aussi des amies plus "encombrantes" puisqu'il s'agit tout bonnement des ex de ses cousins, William et Harry. C'est en effet Eugenie qui présenta son amie Cressida Bonas au prince Harry. Et elle encore qui entretient toujours une belle amitié avec Isabella Branson, fille de Lady Mary Gaye et épouse de Sam Branson, fils du milliardaire Richard et... ex de William !





Ses détracteurs... nombreux

Elle et sa soeur ont toujours fait figure de laissées-pour-compte au sein de la famille royale anglaise. Eugenie occupe la neuvième place dans l'ordre de succession pour le trône britannique, autant dire que ses chances d'accéder au trône sont donc nulles. Elle a cependant sa place dans la famille royale. On lui fait pourtant régulièrement des procès d'intention comme à sa soeur, l'objet étant que les deux filles du prince Andrew et de Sarah Ferguson (autre grande mal-aimée) se servirait royalement de leur position pour briller, se faire inviter ou même profiter des largesses de la Reine pour un mariage bien trop fastueux, comme l'a avancé avec fiel Jan Moir, chroniqueuse royale pour le Daily Mail. Ce qui a fait bondir sa mère...

On n'a également de cesse de prétendre qu'Eugenie ainsi que sa soeur, sont jalouses des épouses de leurs cousins William et Harry. Seulement, les témoins de leur prétendues perfidies à leur encontre sont toujours anonymes... Et ces jeunes femmes modernes sont certainement bien loin d'une guerre larvée... qu'elles ne peuvent que perdre de toute façon !