Né le 13 janvier, Liam Hemsworth fête aujourd’hui ses 28 ans. Mais qui est-il?

Depuis qu’il est petit, Liam rêve de devenir acteur, comme ses frères aînés Chris et Luke. C’est dans ce but qu’il quitte l'Australie, pays où il est né, pour s’installer à Los Angeles. Il emporte dans ses bagages une mince expérience dans le métier : il n’a fait que des apparitions dans des séries, dont la plus connue se nomme “Son Altesse Alex”. Qu’importe, sa carrière démarre sur les chapeaux de roues. Seulement trois semaines après son arrivée aux Etats-Unis, il décroche son premier rôle dans “La Dernière Chanson” où il rencontrera l’amour de sa vie (voir ci-dessous).

Malheureusement, c’est un one shot et il ne parvient pas à décrocher des rôles d’envergure. Celui de Thor, pour lequel il a longtemps été pressenti, ira finalement à son frère Chris.

© reporters Liam Hemsworth, avec ses deux frères Chris et Luke.



Qu’à cela ne tienne, Liam s’accroche et finit par obtenir le rôle de Gale Hawthone dans la saga ultra médiatisée Hunger Games. C’est là qu’il rencontre Jennifer Lawrence qui deviendra une très bonne amie. Les deux compères s’amusent en tournage et n’hésitent pas à se faire des blagues. Liam Hemsworth a en effet raconté que Jennifer Lawrence s’amusait à manger des aliments odorants comme de l’ail ou du thon avant de jouer les scènes de baisers avec lui.

Liam a également joué dans le deuxième volet de The Expendables aux côtés de gros bras comme Sylvester Stallone. Depuis, la carrière de l’acteur se poursuit doucement, avec une participation dans Independence Day 2 et The Dressmaker aux côtés de Kate Winslet.

Une histoire tumultueuse avec Miley Cyrus

Le couple s’est rencontré en 2009 sur le tournage du film “La Dernière Chanson”. Alors que Miley Cyrus était déjà une superstar grâce à la série Hannah Montana, elle flashe sur Liam Hemsworth, un jeune Australien fraîchement débarqué à Los Angeles. Elle lui propose très vite de tourner dans le clip de sa chanson When I Look At You dans laquelle il incarne un homme pour lequel la chanteuse craque. A l’époque, Miley Cyrus arbore encore un look très sage sorti tout droit de l’industrie Disney.

Dès le début, leur relation est marquée de hauts et de bas, ils se séparent plusieurs fois mais finissent par se fiancer en 2013, époque à laquelle la chanteuse décide de changer complètement d’image. Fini les tenues classiques et l’image de petite fille sage, Miley Cyrus ose, provoque et fait le buzz. Un changement d’attitude qui ne plait plus à Liam Hemsworth qui choisit de la quitter.

© reporters



Durant trois ans, les deux jeunes gens font leur vie de leur côté mais ils finissent pourtant par se retrouver en 2016. Depuis, ils filent le parfait amour et sont d’ailleurs à nouveau fiancés. Selon le magazine Now To Love qui a interrogé fin décembre 2017 des sources proches du couple, Miley Cyrus serait même prête à fonder une famille avec son chéri. “Elle a dit à Liam qu’elle était prête à avoir un enfant”, affirme cette source. Miley Cyrus aurait d’ailleurs définitivement abandonné l’alcool et la drogue dans ce but.

© reporters © reporters