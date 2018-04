L’homme de confiance du rockeur serait en couple avec Laeticia Hallyday depuis 3 ans.





Alors que le dernier numéro de VSD insinue que Laeticia Hallyday a « un nouvel homme dans sa vie » en la personne de Sébastian Farran, Anthony Delon l’affirme : elle est en couple avec l’ancien manager de Johnny depuis 3 ans. Voici 4 choses à savoir sur l’homme de l’ombre qui s’est occupé de la carrière de l’idole des jeunes pendant 5 ans avant d’aider Laeticia à faire le deuil à Los Angeles.

1. Un homme à tout faire et proche du couple

Yarol Poupaud, guitariste de Johnny et membre de FFF, a servi d’intermédiaire entre la légende française et Sébastien Farran, 47 ans. C’était en 2012. Dès lors, le manager est omniprésent dans l’entourage de Johnny. Véritable homme à tout faire, son rôle s’étend au-delà de la musique et on le dit proche du couple. Durant les derniers mois de la vie du chanteur, alors qu’il lutte nuit et jour contre la maladie, c’est lui qui est en première ligne et qui tente, tant bien que mal, de rassurer les fans inquiets. Jusqu’au dernier souffle.

2. Il a été « jeté » par Laeticia selon Joey Starr

Depuis quelques années, la guerre est déclarée entre Joey Starr et celui qui a longtemps été le manager de NTM. En 2015, le rappeur l’accuse publiquement de l’avoir « volé » pendant 10 ans. En mars dernier, alors que les histoires autour l’héritage de Johnny divise toujours plus les Hallyday, Joey Starr remet le couvert. « Sébastien Farran, l’homme sac à main, s’est fait jeter comme une grosse merde par la femme de son ancien employeur », avance-t-il sur Instagram. Une publication qui avait même été « likée » par… Laura Smet.

3. Il soutient Laeticia dans les médias

Sébastien Farran n’a pas hésité à défendre Laeticia Hallyday bec et ongles. Interrogé sur le déballage actuel autour de l’héritage de Johnny, le manager choisit son camp. « C'est une femme en deuil, qui a perdu son mari et qui s'accroche à ce qui la fait tenir : son homme, ses filles, cette vie d'amour et de bienveillance qu'ils ont construite et voulue ensemble. Johnny est parti : vous imaginez le vide ? Et dans ce moment si difficile, elle subit une campagne calomnieuse orchestrée pour démolir son image, sa réputation, et celle de son mari. On la présente presque comme une sorcière! Elle ne l'a pas vu venir, elle qui a toujours tout fait pour réunir les uns et les autres », a-t-il déclaré au JJD.

4. Il est en couple

L’ancien manager est en couple avec Nadège Winter. DJ, attachée de presse du prestigieux magasin Colette, créatrice de sa propre marque de vêtements, cofondatrice d’un magazine, programmatrice d’un festival… Nadège Winter a de multiples casquettes et est décrite comme étant très influente. Ensemble, ils ont une fille : Lola.

Une chose est sûre : Sébastien Farran a été très proche des Hallyday de 2012 jusqu’à la mort du chanteur le 5 décembre 2017. Il l’assure, c’est Johnny lui-même qui lui a demandé de veiller sur sa femme après son décès… De quoi justifier cette proximité ?