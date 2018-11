A tout juste une quinzaine d'années, ces "filles de" ont déjà un beau CV et ont surtout une belle carrière devant elles, surtout lorsqu'on connait celles de leurs mères. Mais qui sont ces jeunes filles de stars?





1. Lily-Rose Depp





A 19 ans, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a déjà plusieurs projets d'ampleur à son actif. Lily-Rose a commencé sa carrière d'actrice à 15 ans et sera bientôt à l'affiche de son septième film, "The King", dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée.





Elle est aussi mannequin et l'égérie du parfum N°5 L'Eau de Chanel. Sa mère, avant elle, est devenue égérie du parfum Coco de la même marque à l'âge de 19 ans. Peut-on dès lors y voir le présage d'une belle carrière?









2. Lila Grace Moss







Quand vous êtes la fille de Kate Moss, la célèbre mannequin britannique et que vous avez 16 ans, vous ne travaillez pas dans un resto ou un magasin. Non, quand vous vous appelez Lila Grace Moss, vous être le nouveau visage de Marc Jacobs Beauty. La fille de la "brindille" est évidemment représentée par l'agence de mannequinat Kate Moss Agency, dont font partie Rita Ora et Kate Moss elle-même.













3. Ava Phillipe





Impossible de se tromper, Ava Philippe est bien la fille de l'actrice Reese Witherspoon. Son papa est aussi connu puisqu'il s'agit de l'acteur Ryan Phillippe, séparé de son ex-épouse depuis 2006 alors qu'Ava n'avait que sept ans.





Celle-ci vient tout juste d'être diplômée des humanités et semble avoir la fibre artistique, comme ses parents. Ava apprécie le dessin, la photographie et la sculpture. Il y a moins d'un an, elle est entrée dans le monde de la mode en posant pour le lookbook de la collection Automne 2018 de la marque Rodarte.













4. Apple Martin





L'actrice Gwyneth Paltrow et le leader de Coldplay Chris Martin ont toujours été très protecteurs à l'égard de leurs enfants, évitant de les placer sous le feu des projecteurs. Mais plus récemment, l'actrice, chanteuse et auteur de livres culinaires a choisi d'être plus démonstrative et de partager des photos de sa fille, Apple, 14 ans. Celle-ci est encore jeune pour avoir une carrière à temps plein mais il semblerait qu'elle soit bien partie pour percer dans le monde de la danse.













5. Lourdes Leon





Avec un prénom tel que le sien, elle ne pouvait être que la fille de Madonna. Lourdes Leon, qui vient de fêter ses 22 ans, est, elle aussi, mannequin. Elle a foulé le catwalk pour la première fois lors du défile du Gypsy Sport show à New York en septembre mais a déjà une campagne avec la marque de chaussures Converse à son actif.





La fille de la "Queen of Pop" a déjà son franc-parler et son propre point de vue puisqu'elle s'affiche les aisselles non-épilées lors d'événements et de soirées officielles.













6. Kaia Gerber





Cette "fille de" est sans doute l'une des plus connues tant la ressemblance avec sa maman est impressionnante. Il ne manque peut-être qu'une chose: le grain de beauté au-dessus de la lèvre. Kaia Gerber, 17 ans, est la fille de la célèbre top model Cindy Crawford.





Kaia a déjà fait la couverture de nombreux magazines de mode prestigieux tels que Vogue, Teen Vogue ou Glamour. Avec son corps élancé et sa petite bouille, la carrière de mannequin était toute tracée pour la fille de Cindy Crawford. Kaia Gerber s'est d'abord lancée dans le mannequinat défilé et a porté les créations de grandes marques comme Marc Jacobs, Burberry, Alexander Wang, Prada, Chanel, Fendi, Moschino ou Versace. La jeune femme a aussi collaboré avec Karl Lagerfeld pour créer la collection KarlxKaia. Nous n'avons certainement pas fini d'entendre parler de cette jeune femme pleine d'avenir.