Rachel Legrain-Trapani, compagne du joueur français Benjamin Pavard, dévoile les détaille de leur rencontre dans les colonnes du magazine Gala.



Miss France 2007, elle est de sept ans son aînée. Lui a 22 ans, s'est illustré durant le Mondial en Russie, est champion du monde et est même nommé pour être élu auteur du plus beau but de la compétition. Elle a 29 ans, a été élue Miss France il y a 11 ans, est animatrice de télévision et mannequin.





Ensemble depuis quelques mois, la jeune femme a accepté de dévoiler les dessous de leur relation au magazine français. La jolie brune explique qu'ils se sont rencontrés grâce à des amis en commun.Discrets depuis le début de leur idylle, la Coupe du monde les aura mis sur le devant de la scène. "", a-t-elle confié en référence au superbe goal marqué par le joueur français.

© REPORTERS Tous les deux sont aussi originaires du Nord. "Nous sommes très attachés à notre région et dès qu'il peut, il revient ici avec plaisir."

Rachel n'a pas manqué de montrer son soutien et sa fierté sur les réseaux sociaux suite à l'exploit du jeune joueur et surtout suite à leur sacre, 20 ans après celui de 98.