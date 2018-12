Si Rachel McAdams, actrice nommée aux Oscars pour son rôle dans le film "Spotlight", a préféré rester discrète sur sa grossesse, elle l'est moins au sujet de l’allaitement.



Celle qui s'est fait découvrir grâce aux films "Mean Girls" et "The Notebook" a donné naissance à son premier enfant à l'âge de 39 ans et a réussi à garder sa grossesse secrète jusqu'à son accouchement. En ce qui concerne la maternité et l'allaitement, elle est nettement moins discrète. Récemment, la photographe Claire Rothstein a posté une photo de l'actrice en train de tirer son lait sur Instagram pour montrer la réalité et la beauté de la maternité.





", a indiqué la photographe en légende. La photo a été prise à l'occasion d'un photoshoot alors que Rachel McAdams avait accouché six mois plus tôt. En raison de son choix d'allaiter, l'actrice se devait de tirer son lait et ce, même lors d'une obligation professionnelle.

Claire Rothstein explique notamment qu'elle ne se rappelle plus qui a pris l'initiative d'immortaliser ce moment mais a l'impression qu'il s'agit bien de l'actrice elle-même. "En plus, elle porte du Versace et des diamants Bulgari et c'est juste incroyable", a-t-elle conclu.