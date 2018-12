Ils se sont mariés en toute intimité samedi dernier. Mais qui est-il ?





À 49 ans, Raphaël Lancrey-Javal est à l'image de son mariage avec la fille de Johnny : discret. C'est loin des projecteurs que le couple a bâti une relation solide et complice.

De nouveau papa ?

Quand ils se sont rencontrés en 2013, Raphaël est déjà père. Laura, elle, flirte avec la trentaine et ne se voit pas encore maman. La relation avec cet enfant est d'ailleurs un peu compliquée pour elle. « Belle-mère : oui, cela n'a pas été évident au début, puis c'est devenu très harmonieux et il y a aujourd'hui entre nous une vraie tendresse », racontait-elle à Psychologies il y a quelques années, rappelle Closer. 5 ans plus tard, Laura Smet a une tout autre vision des choses. « Je rêve d’avoir des enfants, et j’en aurai. J’ai un désir immense de transmission, de donner à mon tour ce que l’on m’a offert », confiait-elle récemment à Paris Match. La prochaine étape ?

Un soutien de taille

Bien qu'il soit un homme de l'ombre, Raphaël Lancrey-Javal n'est pas un fantôme pour autant. C'est même un roc. Lors de la mort de Johnny Hallyday il y a tout juste un an, il a été d'une importance capitale pour sa compagne. Il était à ses côtés aussi bien à La Madeleine que lors de l'enterrement du rockeur à Saint-Barth.

© Le couple avec Nathalie Baye à La Madeleine. - Reporters

Il travaille avec Laura Smet

Ce Français de 49 ans est présenté comme un entrepreneur. En mars dernier, il s'est associé à sa compagne pour mettre sur un pied une boîte de production baptisée Frégate. C'est via cette structure que le couple a donné vie à Thomas, le premier court-métrage de Laura Smet. Il a notamment été présenté au Festival du film d'Angoulême . Le nom « Lancrey » y fait d'ailleurs une apparition pas anodine… Un beau clin d'oeil de la réalisatrice en herbe.