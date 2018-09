Les jumeaux se sont dit terrassés par cette nouvelle. Ils se disent très proches de Cyrille P.

Voilà qui ne va pas simplifier les choses pour les frères Bogdanoff. Le producteur de spectacle qu’Igor et Grichka sont soupçonnés d’avoir escroqué s’est donné la mort. Il se serait suicidé jeudi dernier selon les informations de France Info.

L’homme de 49 ans, producteur de spectacles était présenté comme riche mais vulnérable et dépressif. Les frères Bogdanov lui auraient extorqué près d’un million d’euros. Mis en examen pour escroquerie sur personne vulnérable et tentative d’escroquerie en juin dernier, ils clament leur innocence. "Quand j’entends dire qu’il y aurait 800 000 à un million d’euros qui se seraient volatilisés dans nos poches, j’en souffre évidemment mais j’en ris aussi, tellement c’est risible et incroyablement faux », avait affirmé l'un des jumeaux à France Info en juin dernier.

Peu après l'annonce de sa mort, Grichka Bogdanoff a accepté de répondre aux questions de la radio française. Il s'est dit choqué par le décès du producteur, tout comme son frère : « Nous sommes plongés depuis dans la stupeur et une immense tristesse. Nous n'arrivons toujours pas à y croire. C'est une indicible détresse pour Igor et moi. Nous avons perdu l'un et l'autre un ami. Nous en retenons une image de quelqu'un de merveilleux, avec lequel nous avions un lien sincère et profond. Quelqu'un de surdoué."