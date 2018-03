A l'occasion de son cinquantième anniversaire, un groupe de fans a ressorti pour l'occasion une photo de Céline Dion lorsqu'elle était enfant. Et même si le temps a passé et que "les choses ont changé", on peut reconnaître quelques traits de la star canadienne.









De son vrai nom Céline Marie Claudette Dion, la petite fille aux cheveux longs montrait déjà beaucoup d'assurance.





Comme le rappelle le Huffington Post, Céline Dion est devenue une star très jeune puisqu'à 13 ans, elle était l'invitée d'honneur de Michel Drucker et à 14 ans, elle remportait déià un Disque d'or.