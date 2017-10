La grâce de sa grand-mère.

Camille Gottlieb, fille de la princesse Stéphanie de Monaco, fait parler d'elle depuis quelques jours dans la presse people. Et pour cause, la jeune fille de 19 ans a posté un portrait sur son compte Instagram. La ressemblance avec sa grand-mère Grace Kelly saute aux yeux ! Même regard et même élégance naturelle. La cigarette rappelle précisément un cliché de Grace Kelly que les internautes ont ressorti des archives.





Alors que sur le cliché ci-dessous datant de juin, la jeune fille en compagnie de Nikos Aliagas ressemble fortement à sa mère, la princesse Stéphanie !