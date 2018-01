C'est dans le film "Destroyer" actuellement en tournage à Los Angeles que l'on peut découvrir un Nicole Kidman complétement métamorphosée.





Elle est en plein tournage à Los Angeles dans le film de Karyn Kusama. Et ces premières photos prises le 12 janvier dernier montrent à quel point Nicole Kidman incarne un personnage aux antipodes d'elle-même, en tout cas côté physique !

Les cheveux châtains sans coupe définie, des vêtements sans grâce et sans intérêt, un look on ne peut plus normcore : l'actrice australienne est Erin Bell, inspecteur de police de Los Angeles qui enquête sur la disparition du chef d'un gang. Un "risky business" pour un rôle dans lequelle, comme à chaque fois, Nicole Kidman devrait tout donner.

On se souvient d'elle dans «The Hours», de Stephen Daldry, film dans lequel on ne la reconnaissait pas du tout en Virginia Woolf. Un rôle pour lequel elle avait reçu l’Oscar de la meilleure actrice en 2002.

© DR



On se rappelle moins son look punk dans «How to talk to girls at parties», de John Cameron Mitchell l'an passé.

© DR



Et qui se souvient de ce rôle de blonde décolorée ultra-sexy dans «The Paperboy», de Lee Daniels (2012) ?

© DR