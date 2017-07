Le flic viril de Hawaii 5’0, célèbre série américaine nous revient avec une nouvelle saison pleine de rebondissements. Homme discret et taiseux sur sa vie privée, Alex a pour une fois accepté de nous parler de son quotidien en terre maori.

Dans Hawaii 5’0, les scènes d’action sont très viriles. Les réalisez-vous vous-même ou faites-vous appel à des doublures ?

"Des cascades j’en ai fait beaucoup la première année, par conscience professionnelle et pour justifier mon cachet. Mais aussi parce que je suis un sportif qui adore se lancer des défis ! Du coup, j’ai dû prendre beaucoup d’anti-douleurs pour pouvoir continuer malgré les blessures. Aujourd’hui j’ai décidé de lever le pied. Je réalise encore beaucoup de cascades mais la grosse différence, c’est que comparer aux cascades que j’effectuais dans la première saison, je mets beaucoup plus de temps pour me récupérer entre chaque scène."

Seriez-vous devenu aussi moins tête brûlée qu’auparavant ?

"Avec le temps, on devient plus malin. On réfléchit plus. Beaucoup de choses ont changé pour moi ces dernières années. J’ai des enfants, et je pense que ma capacité à prendre des décisions intelligentes a sensiblement augmenté. Mais il m’arrive aussi encore aujourd’hui de laisser mes pulsions, mes envies diriger mon existence. Comme ce jour où je me suis agrippé pour les besoins de la série à un hélicoptère en train de décoller. Sur ce coup-là, je n’ai pas trop réfléchi. L’hélicoptère prenait son envol d’un terrain de football, et moi, j’ai sauté pour m’y accrocher. Après mon exploit, je me suis fait remonter les bretelles par le chef cascadeur. Il m’a demandé si j’étais fou !".

Et alors ? La réponse est…