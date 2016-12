Ils sont mignons, ont un rang à tenir, mais restent des enfants avant tout.

On l'a vu, dernièrement, le prince George a ouvert ses cadeaux de Noël à l'avance, tant il était impatient. A 3 ans, le fils de Kate et William ne tient pas en place. Et selon ses parents, il jacasse sans arrêt. Avec sa petite sœur Charlotte, les deux gamins, qui paraissent adorables sur les photos, seraient de véritables tornades qui saccagent tout sur leur passage.

Mais celle qui remporte certainement la palme des grivoiseries, c'est Estelle de Suède. La petite fille est même surnommée « miss bêtises ». A 4 ans, elle semble turbulente et ferait preuve déjà d'un sacré tempérament. En mai dernier, elle n'a pas manqué de se faire remarquer lors des cérémonies pour les 70 ans de son grand-père le roi de Suède. Sur la musique, elle a commencé à taper du pied en mesure, hocher la tête, se dandiner, avant de se mettre à frapper des mains. Et puis, il y a les jumeaux du Rocher. Du haut de leurs deux ans, ils peuvent paraître très sages. Pourtant, il y a quelques jours, Gabriella ne s'est pas cachée en piquant une colère face au Père Noël, qui l'avait sans doute bien impressionnée. Bref, des enfants comme les autres...