L’année 2016 a vu son lot de séparations et de couples inattendus. Des aventures de vacances, des histoires d’amour qui durent ou des idylles d’adolescents. On fait le point sur 10 couples qui ont défrayé la chronique cette année.





Brad Pitt et Angelina : le plus déchirant

C'est sans doute le divorce de l’année. Angelina Jolie et Brad Pitt se sont rencontrés en 2005 et sont très vite devenus « Brangelina », couple presque mythique. Quand Angelina Jolie demande le divorce, c'est le drame à Hollywood qui s'accompagne d'une véritable bataille judiciaire pour la garde de leurs 6 enfants. Un peu comme dans Mrs. and Mr. Smith, Brad et Angelina s'attaquent aujourd'hui à couteaux tirés, l'un accusant l'autre de vouloir laver son linge sale en public.





Katy Perry et Orlando Bloom : le plus sexy

Ils se sont affichés ensemble au Festival de Cannes, en mai dernier et depuis ils ne se quittent plus. Sur Instagram, les deux stars publient des clichés de leur passage dans un hôpital à LA, de leurs baskets après un run en amoureux,... avec des descriptions comme « When you find your prince ». Et les choses pourraient vite s'accélérer puisqu'une rumeur circule que le couple attend un bébé.





Johnny Depp et Amber Heard : le plus violent

Une autre séparation qui a secoué Hollywood, c’est celle de Johnny Depp et Amber Heard. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage de Rhum Express en 2011. L’actrice avait emmené le célèbre pirate sur une île déserte, loin des bras de Vanessa Paradis, pour se marier. En mai dernier, elle a demandé le divorce en accusant Johnny Depp de violences conjugales. Elle dépose plainte. Un accord est trouvé, l'acteur versera 7 millions d'euros à son ancienne épouse. Dans un communiqué, les deux stars affirment que leur relation a été « intensément passionnelle et parfois explosive mais toujours empreinte d'amour. »





Kate Moss et Nikolaï von Bismarck : le plus rock'n'roll





Après quelques mois d’amour, Kate Moss et Nikolaï von Bismarck se séparent. Lassée par le côté trop fêtard du jeune comte de 29 ans, le mannequin a décidé d’en finir. En cause aussi, la mauvaise entente du jeune homme avec sa fille Lila Grace. Mais finalement, les deux amants n'ont pas pu se passer l'un de l'autre et sont apparus plus amoureux que jamais dans les rues de Londres tout récemment.





Marion Cotillard et Guillaume Canet : le plus frenchy

Cette année, le couple a dû faire face à une grande agitation. Une rumeur a circulé, selon laquelle Marion Cotillard serait à la cause de la rupture entre Angelina Jolie et Brad Pitt. Pour faire taire les mauvaises langues, Marion Cotillard écrit sur Instagram en évoquant Guillaume Canet : « J'ai rencontré il y a quelques années l'homme de ma vie, le père de notre fils et du bébé que nous attendons aujourd'hui. Il est mon amour, mon meilleur ami et le seul homme dont j'ai besoin. » Le couple attend son deuxième enfant pour début 2017.





Jay-Z et Beyoncé : le plus glamour





Jay-Z et Beyoncé sont ensemble depuis plus de 12 ans. Une histoire d'amour qui dure. En 2016, l'album Lemonade de Beyonce créé le malaise. Elle accuse Jay-Z de tromperie. Il répond quelques mois plus tard dans une chanson All the Way Up . C'est la première fois que Jay-Z et Beyoncé révèlent publiquement les problèmes de leur mariage.





Kit Harington et Rose Leslie : le plus culte





Le couple le plus culte et le plus attendu pour les fans de la série Game Of Thrones . Kit Harington et Rose Leslie ont eu le coup de foudre sur le tournage où la passion entre le héros Jon Snow et la sauvageonne Ygritte est devenue réelle.





Cara Delevingne et St Vincent : le plus x2

Cara Delevingne et St Vincent, connue également sous le nom d'Annie Clarck filaient le parfait amour mais en septembre, les deux jeunes femmes se séparent. Trop de distance et d'obligations professionnelles, des modes de vie différents. Cependant, les deux stars sont restées amies et elles sont apparues ensemble pas plus tard que la semaine dernière. St Vincent se console avec Kristen Stewart.





Le prince Harry et Meghan Markle : le plus royal





L’éternel célibataire a officialisé son histoire d’amour avec l’actrice américaine Meghan Markle. Il y a eu les présentations familiales, Meghan Markle aurait rencontré le prince Charles, et les balades dans Londres. Mais s’il y a des fiançailles dans l’air, l’ancien majordome du Prince Charles a précisé dans une interview accordée au Daily Mirror qu’elle aurait besoin de cours intensifs pour lui faire oublier les mauvaises manières américaines avant d’intégrer la famille Windsor! Il y a du travail dans l'air...





Brooklyn Beckham et Chloë Grace Moretz : le plus mignon

L’idylle a été officialisé avec quelques clichés sur Instagram. L’actrice Chloë Grace Moretz postait une photo en noir et blanc avec son nouveau chéri, le fils ainé de David et Victoria Beckham, suivie du commentaire : « Hey @brooklynbeckham j’adore la façon dont tu me regardes, c’est tout :) ». Malheureusement, l'idylle n’a pas duré.