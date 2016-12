Kaia Gerber. Fille de Cindy Crawford. Elle suit les traces de sa maman. Cette année, on l'a retrouvée sur les campagnes Miu Miu pour les lunettes de soleil après avoir fait la Une de Vogue en compagnie de Cindy. A 15 ans, elle a déjà prêté son visage à Marc Jacobs, a défilé pour Versace et Alexander Wang.

Lourdes Leon. La fils de Madonna. En avril, elle était l'égérie de la campagne de Stella McCartney pour son nouveau parfum, Pop. La jeune femme a également fait parler d'elle en octobre en posant seins nus sur les réseaux sociaux.

Hopper Penn. Le fils de Sean Penn et Robin Wright. A 22 ans, il suit les traces de son papa (à qui il ressemble énormément). Il a fait ses débuts cette année dans le film The Last Face, réalisé par Sean Penn.

James Jagger. Le fils de Mick Jagger. L'acteur tient l'un des rôles principaux de Vinyl, la nouvelle série HBO, lancée en 2016, créée par Terence Winter, Martin Scorcese et son propre père sur l'industrie du disque de la fin des années 1970.

Bella Hadid. Fille de l'ancien mannequin Yolanda Hadid. Bella n'avance certainement pas dans l'ombre de sa grande soeur Gigi. Cette année, elle s'est plutôt fait remarquer. Personne n'oubliera sa robe rouge toute fendue à Cannes. Elle a également participé au défilé Victoria's secret pour la première fois.

Gigi Hadid. Fille de l'ancien mannequin Yolanda Hadid. Élue mannequin de l'année, elle était sur tous les fronts en 2016: Versace, Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, Chanel, Diane Von Furstenberg, Rykiel, etc. En août 2016, Gigi Hadid collabore avec le créateur Tommy Hilfiger et crée sa propre ligne de vêtement portant le nom de « Tommy X Gigi ».



Thylane Blondeau. Fille de la présentatrice Véronika Loubry et du footballeur Patrick Blondeau. A 15 ans, elle a déjà une belle expérience de mannequin. En attendant de vraiment décoller au cinéma (son vœu le plus cher), elle était invitée par L'Oréal sur le tapis rouge de cannes.



Iris Law. Fille de Jude Law et Sadie Frost. Après son frère Rafferty, elle a réalisé son premier shooting photo cette année. A seulement 15 ans, la voilà en Une du Teen Vogue.



Noé Elmaleh. Fils de Gad Elmaleh et Anne Brochet. Il commence à se faire connaître. A 15 ans, il a publié ses premières photos en tant que mannequin sur son compte Instagram.

Cruz Beckham. Fils de Victoria et David Beckham. Il a à peine 11 ans et vient de sortir son premier single "If Everyday Was Christmas". Sur YouTube, le clip a déjà été vu plus de trois millions de fois.

Jaden Smith. Fils de Will Smith et Jada Pinkett Smith. Tout comme sa soeur Willow, il a fait ses premiers pas en mode. Le jeune acteur et rappeur américain a prêté son image à Louis Vuitton pour sa campagne printemps-été 2016.