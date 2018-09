Il va devenir papa pour la deuxième fois, son enfant sera béni par le Dalaï Lama et il est fou de sa femme. Que lui faut-il de plus ?





L’acteur de 69 ans va être papa pour la deuxième fois après la naissance d’Homer, 18 ans aujourd’hui, né de son mariage avec l’actrice et mannequin Carey Lowell.

"Nous avons eu un moment très spécial il y a quelques minutes, a écrit Alejandra, la nouvelle épouse de Richard Gere depuis novembre 2017. L’obtention des bénédictions pour notre trésor à venir… Nous ne pouvions pas l’annoncer avant de l’avoir dit au Dalaï-Lama."

La star de Pretty Woman est aux anges depuis un an. " Je suis l’homme le plus heureux de la Terre, avait-il déclaré au magazine Hello ! juste après ses noces. Comment pourrait-il en être autrement ? Je suis marié à une sublime femme intelligente, sensible et engagée pour aider les autres, qui est drôle, patiente et qui sait comment pardonner, mais aussi cuisiner , et qui fait les meilleures salades du monde !"