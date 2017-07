Un conflit a éclaté au sein d'une des familles aristocratiques européennes les plus en vue, les Hanovre, Ernst-August, époux de Caroline de Monaco, s'opposant pour des raisons financières au mariage de son fils avec une créatrice de mode russe la semaine prochaine.

"La décision n'a pour moi pas été facile à prendre car cela concerne mon fils, mais je m'y vois contraint afin de préserver les intérêts de la maison des Hanovre et des biens, y compris culturels, qui sont sa propriété depuis des siècles", a déclaré le prince de Hanovre au quotidien économique allemand Handelsblatt à paraître lundi.

© reporters



Selon le quotidien, le conflit porte sur l'avenir des biens en Allemagne de la famille suite à ce mariage, en particulier des terres et forêts en Basse-Saxe. Par le biais d'avocats, Ernst-August, qui s'est marié avec Caroline de Monaco en 1999 et dont il s'est séparé dix ans plus tard, demande que son fils, qui porte le même nom que lui, lui rende des cadeaux qu'il lui a faits en 2004 et 2006, indique encore le Handelsblatt. Il a refusé de reconnaître le mariage de son fils, prévu le 8 juillet dans le château familial de Hanovre en Allemagne avec la créatrice de mode russe Ekaterina Malysheva.

"Je continue d'espérer que mon fils finira par penser à l'intérêt supérieur de notre famille et par céder, je suis prêt à la discussion et à la réconciliation", a ajouté ce lointain cousin de la reine d'Angleterre. Événement mondain de l'année en Allemagne, la mariage est prévu avec notamment défilé en carrosse filmé par la télévision publique