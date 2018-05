Quand il s’agit de poser en petite tenue - voire sans tenue - Rihanna a prouvé depuis longtemps qu’elle n’avait pas froid aux yeux, ni ailleurs. Pour le coup, c’est à l’occasion du lancement de sa marque de lingerie, Savage x Fenty, qu’elle a mis la toile sens dessus dessous, en affichant ses dessous sans rien au-dessus.

Dans un premier temps, c’est la belle Barbadienne elle-même qui s’y est collée. Après tout, on n’est jamais mieux servi que par soi-même, surtout quand on a des dizaines de millions de followers sur les réseaux sociaux.

Mais pour prouver que Savage x Fenty sera destinée à toutes les femmes, la chanteuse et femme d’affaires vient de frapper un grand coup. Elle a, en effet, engagé un modèle plus size pour présenter ses soutiens-gorge, petites culottes et autres porte-jarretelles…

L’heureuse élue s’appelle Audrey Ritchie, mannequin américain qui n’hésite pas à montrer ses formes et à affirmer que ses rondeurs ne sont pas des obstacles mais des atouts. Très sexy dans un ensemble blanc en dentelle, la jeune femme incarne parfaitement les souhaits de Riri : positiver son corps, s’y sentir bien, le mettre en valeur.

Dans une vidéo postée sur le compte Instagram de la marque, Audrey Ritchie pose lascivement sur un canapé, le regard planté dans l’œil de la caméra. "J’ai des seins énormes", dit-elle, en voix off. "Je faisais déjà un bonnet E au collège. Quel que soit le sexe avec lequel vous choisissez d’avoir des rapports sexuels, vous devriez être fier et vous trouver sexuellement." Message reçu ?

Dans une vidéo plus récente, c'est le mannequin Stella Duval, tout en plumes qui rappelle avec sensualité que le "countdown" est lancé : dans 10 jours, on saura tout sur la collab et les sous-vêtements qui devraient s'arracher.