Rihanna ne se sentirait pas dépaysée en Belgique. D’évidence, elle a une brique dans le ventre. Alors qu’elle possède déjà une villa de 6,5 millions $ à Beverly Hills, une propriété à La Barbade d’une valeur de 22 millions $ et un modeste penthouse à New York dont elle est prête à se débarrasser contre 16,9 millions $, selon Closer, elle viendrait de s’offrir, en guise de cadeau de fin d’année, une demeure supplémentaire à Mougins, tout près de Cannes. Estimée "entre 2 et 5 millions €", selon un spécialiste de l’immobilier (qui aime les fourchettes bien larges, d’évidence…) cité par le magazine.

La villa en pierres de taille, avec piscine, entou­rée de grands arbres, ferait partie d’une copropriété qualifiée de "forteresse ultra-sécurisée" par les habitants de la commune. ­Elle y aura pour voisins Bono, Elton John, Julie Gayet et François Hollande ou le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara.

Alors que presque tout le monde rêverait de côtoyer Rihanna au quotidien, certains riverains ne sont pas vraiment ravis par cette arrivée. "Si elle compte faire la fête, il faut d’abord qu’elle sache qu’ici il y a des règles à respecter. Elle va devoir se soumettre au règlement intérieur." En matière d’accueil chalereux et de formule de bienvenue, il reste quelques progrès à accomplir…