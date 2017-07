"Je ne combats plus la mala­die, je l’accepte, je fais avec. J’essaie de vivre le plus confor­ta­ble­ment possible avec ce fardeau" : voici les mots, terribles de fatalité, que Robbie Williams confiait récemment à Paris Match, à l’occasion de son passage en France, sa tournée faisant escale à l’AccorHotel Arena.

À le voir se déhancher sur scène et provoquer, toujours, les mêmes extrasystoles chez ses fans, on a pourtant du mal à imaginer que l’artiste de 43 ans traîne sa dépression comme un boulet, depuis de longues années. "Je ne m’en suis toujours pas sorti mais je le gère diffé­rem­ment aujourd’­hui. […] Je ne fais plus d’auto­mé­di­ca­tion : un mélange de cocaïne, d’ecstasy et d’alcool. Mais c’est toujours là, rampant", dit-il encore.

L’ex-leader de Take That n’a jamais fait de mystère de ce mal qui le ronge. Il y a onze ans déjà, devant la caméra de Stephen Fry, pour un documentaire intitulé The secret life of manic depressive (La vie secrète des maniaco-dépressifs), il avait évoqué cette terrible maladie.

Ce qui l’envoie au fond du gouffre ? Difficile à dire, même si l’artiste confie que, depuis longtemps - si pas depuis toujours -, il est très angoissé à l’idée que tout ce qu’il a construit lui soit un jour enlevé. "Il y a à l’intérieur de moi cet enfant brisé qui ne veut pas avoir honte et qui veut réussir. On dirait que mon équilibre dépend entièrement du succès du disque. Ça a toujours été comme ça. Ma plus grande inquiétude est que tout cela me soit enlevé", dit-il encore au journaliste de Paris Match.

Le succès , pourtant, est bien au rendez-vous de cette tournée de 34 dates qui s’arrêtera à Werchter le 8 juillet. Son dernier album, Heavy Entertainment Show, emmené par le single Party Like A Russian, a été bien accueilli et sert de fil conducteur à un show qui fait, évidemment, la part belle aux plus grands tubes de la star.

Le sourire en coin, quand il aborde le délicat sujet de la maladie, il dit encore qu’il souffre de dépression depuis… 42 ans. Sans doute ne garde-t-il aucun souvenir de sa première année sur terre !