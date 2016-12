Plus d’un demi-siècle de carrière. 73 ans pour l’État civil. Une ribambelle d’Oscars, de Golden Globes, d’awards sur l’étagère à dépoussiérer chaque matin. De Niro est une légende vivante. Un talent qui n’a plus rien à prouver. Grâce à des films comme Taxi Driver, Le Parrain, en passant par Raging Bull, le plus célèbre des Italo-New-Yorkais s’est taillé une réputation d’acteur caméléon.

Pourquoi aimez-vous généralement jouer les mafieux, les mauvais garçons plutôt que les gentils de service ?

"J’ai toujours aimé les rôles de mafieux. Ce sont des personnages qui offrent tout un tas de contradictions. Durant la semaine, ils peuvent flinguer sans état d’âme des gens qui ne leur font pas serment d’allégeance. Et le dimanche matin se rendre à la messe avec femme et enfants et prier le Bon Dieu ! Ce sont vraiment des personnes tridimensionnelles !"

[...]

