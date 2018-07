En effet, l'un des célibataires les plus en vues d'Hollywood a récemment été aperçu en compagnie de... Suki Waterhouse. Selonet, les deux jeunes gens semblaient très proches. Ils se seraient même embrassés à l'entrée d'une salle de cinéma à Londres. Après avoir vu le film Mamma Mia!, ils ont prolongé la soirée en allant boire des verres. Là encore, "ils s'enlaçaient et s'embrassaient", confie une source anonyme à E!News. Si aucun des deux n'a pour l'instant confirmé la relation, pour beaucoup, elle est déjà avérée.

Qui est Suki Waterhouse?

Suki est une mannequin et actrice confirmée. A tout juste 26 ans, elle a déjà un CV impressionnant. Elle a notamment été l'égérie de Burberry où elle a rencontré Cara Delevingne de qui elle est toujours très proche. Elle a également participé à des campagnes pour les marques H&M, Pepe Jeans, Forever 21 ou UGG.

Comme son amie, Suki a alors voulu devenir actrice. Elle a obtenu son premier rôle en 2014 dans le film Love, Rosie aux côtés de Lily Collins et Sam Claflin. Depuis, on l'a aperçue dans d'autres productions. Cette année, elle se paie même de luxe de jouer dans A Rainy Day in New York, un film de Woody Allen. Rien que ça !

Ayant quitté l'école à l'âge de 16 ans, on peut dire que la jeune femme s'est faite toute seule. Mais force est de constater que sa popularité a encore augmenté lorsqu'elle a été vue pour la première fois au bras de Bradley Cooper en 2013. A deux, ils formaient un couple des plus glamour : la it-girl du moment avec l'un des acteurs les plus suivis. Mais, au bout de 2 ans de relation, ils finissent par se séparer. Bradley Cooper est aujourd'hui en couple avec Irina Shayk avec qui il a eu un enfant tandis que Suki semble donc avoir retrouvé l'amour dans les bras de Robert Pattison.