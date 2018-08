Si la cérémonie se voulait discrète, Dylan Penn, la fille de l'actrice et de Sean Penn, n'a pas pu s'empêcher de poster une vidéo sur son compte Instagram. Sur celle-ci, on entend un groupe reprendre "Bamboleo" des Gypsy King. Si l'on est bien attentif aux tenues, on remarque effectivement que tous les invités sont vêtus de tenues bohèmes.

Pour rappel, Robin Wright et son boyfriend étaient apparus pour la première fois ensemble à la Fashion Week 2017 de Paris. S'ils n'avaient jamais officiellement confirmé leurs fiançailles, les rumeurs étaient de plus en plus persistantes.

Avant de trouver l'amour en la personne de Clément Giraudet, Robin Wright avait été mariée à l'acteur Dylan Whiterspoon puis à Sean Penn avec qui elle a eu deux enfants.

2018, son année

Tout semble sourire à l'actrice. Professionnellement, sa carrière est plus stable que jamais puisque Claire Underwood, le personnage qu'elle incarne dans House of Cards, sera au centre de la saison 6 de la série suite au renvoi de Kevin Spacey empêtré dans des scandales d'agressions sexuelles. Si on regrette bien évidemment les circonstances de la "promotion" de Robin Wright, on ne peut que se réjouir de la voir au centre d'une telle série.