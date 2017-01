Après Gilles Lellouche, Yodélice rentre dans la danse mais c'est toujours Guillaume Canet qui balance les meilleurs dossiers...





A l'origine, il n'y avait que Guillaume Canet et Marion Cotillard qui publiaient sur les réseaux sociaux des photos de l'un et de l'autre pas tout à fait à son avantage. D'ailleurs hier, le compagnon de l'actrice a récidivé. en publiant une photo de Marion endormie dans le train pour Lyon "Dans le train pour Lyon !! Rebelote !!!!" faisant un clin d'oeil à sa chemise à carreaux comme étant celle de M. Drumond de Harnold et Willy !





Hier aussi, Gilles Lellouche s'y est mis avec une photo de Guillaume Canet en surfer du dimanche (mais pas si horrible non plus) et lui aussi a eu droit à sa réponse... Un autre acteur du film Rock n' Roll de Guillaume Canet rentre dans la danse : c'est Yodélice qui a posté hier une vidéo du réalisateur faisant du skate et se cassant la figure de manière pas très glorieuse.





La réponse a fusé, bien plus drôle encore : c'est une photo de Yodélice genre "photo de classe" où il est loin d'être à son avantage, avec une frange, une c oupe "mulet" et un semblant de barbe pas glam pour un sou.





Guillaume Canet a lancé les hostilités puisqu'il s'agit en fait d'un montage. Ce à quoi Yodélice a répondu avec un autre montage de Guillaume Canet en Desireless. On est moins covaincus, mais la guerre continue.