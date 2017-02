Le top britannique a annoncé l'heureux événement sur son compte Instagram jeudi.





Il a presque 50 ans, elle en a 29 et cela fait 6 ans qu'ils s'aiment. L'acteur bien connu pour son rôle de gros bras dans "Le Transporteur" et "Snatch" a d'ailleurs demandé sa belle en mariage il y a juste un an.

Mais avant cet événement marquant, un autre les rapproche à jamais : la bombe blonde est enceinte ! Elle a partagé sur son compte Instagram une photo d'elle en maillot sur la plage, dévoilant un ventre arrondi. En légende : «Très heureuse de vous annoncer que Jason et moi attendons un heureux événement !»