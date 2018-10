Pour Eugenie, le jour J c'est aujourd'hui.





A midi pile, la cérémonie va débuter à la chapelle St George de Windsor, un lieu qui a accueilli le mariage de Meghan et Harry le 19 mai dernier. Désormais, place à Eugenie d'York et Jack Brooksbank. Mais avant cela, il a fallu préparer les festivités dans les règles de l'art. Voici 5 règles auxquelles le couple n'a pas pu échapper.

1. "No selfies allowed"

Toute la famille royale britannique est attendue ce 12 octobre. Les célébrités, elles aussi devraient être au rendez-vous. On parle de George et Amal Clooney, de Robbie Williams ou encore de Cara Delevingne. Et si la bonne humeur risque de régner, pas question de se laisser aller : les selfies sont strictement interdits.

2. Les enfants à la fête

Comme le veut le protocole, les enfants devront faire partie intégrante du cortège nuptial. L'occasion de voir George et Charlotte s'amuser comme des petits fous. Un événement en soi.

© Le cortège lors du mariage de Pippa Middleton le 20 mai 2017. - REPORTERS

3. Le bouquet de la mariée

Pour composer son bouquet, Eugenie d'York n'a pas pu se passer de myrte, aussi connue sous le nom « d'herbe de l'amour ». C'est une règle qui date de la reine Victoria.

4. Un dress code strict

Comme pour Meghan Markle et Kate Middleton, la robe doit être signée par un créateur britannique. Les deux duchesses devront d'ailleurs opter pour une robe qu'elles ont déjà portée afin de ne pas faire de l'ombre à la mariée. Et hors de question pour les invités de tenter une tenue trop extravagante. Les femmes devront mettre une robe de jour ainsi qu'un chapeau, les hommes une jaquette.

© Les robes de Kate, Meghan et Pippa. - REPORTERS

5. Les aliments à éviter

C'est bien connu, Elizabeth II a horreur de l'ail pour des raisons que nous n'avons pas besoin de détailler. Les fruits de mer n'ont pas leur place sur les tables afin d'éviter tout risque d'indigestion. Et que tout le monde profite au mieux de cette journée si particulière.