Son rôle dans La La Land lui a demandé un investissement énorme : il a ainsi mis des mois à apprendre le piano pour jouer les scènes musicales lui-même. Et sa récompense aux Golden Globes n'est pas volée ! C'est d'ailleurs avec une grande émotion qu'il s'est emparé de son trophée, le dédiant à sa femme Eva Mendes et le frère de celle-ci, décédé d'un cancer il y a peu.

L'acteur de 36 ans a commencé son discours sur la scène de ces 74e Golden Globes Awards en plaisantant, affirmant qu'on l'avait une fois encore confondu avec la star de "Deadpool", Ryan Reynolds, également nommé dans la même catégorie. Mais son ton s'est rapidement fait sérieux, en parlant de son amour pour sa femme et ses deux filles : "Vous ne pouvez pas être ici sans avoir été porté par une montagne de personnes et pourtant, je n'ai pas assez de temps pour remercier tout le monde. J'aimerai essayer et remercier quelqu'un en particulier. Pendant que j'étais en train de chanter et de danser, de jouer du piano et de prendre le meilleur temps que j'ai jamais eu à jouer dans un film, ma "lady" élevait notre fille, enceinte de notre seconde et aidait son frère à se battre contre le cancer dont il souffrait. Si elle n'avait pas pris tout cela sur elle de manière à ce que je puisse vivre cette expérience, il y aurait certainement quelqu'un d'autre ici debout devant vous aujourd'hui. Alors mon Coeur, merci. Mes filles, Amada et Esmeralda, je vous aime. Et je veux dédicacer ceci à la mémoire de son frère, Juan Carlos Mendes".

Secoué et ému, Ryan Gosling a eu droit à des salves d'applaudissements. Le film La La Land a raflé 7 Golden Globes alors qu'il était nommé dans les 7 catégories, un véritable triomphe.