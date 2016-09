Ryan Gosling et Eva Mendès se sont mariés en toute discrétion

People

En couple depuis 2011, ils se sont mariés dans le plus grand des secrets, explique US Weekly





Pour vivre heureux, vivons cachés ? C'est une devise que Ryan Gosling et Eva Mendès suivent à la lettre depuis toujours et encore plus depuis qu'ils sont ensemble. On avait appris qu'Eva Mendès était enceinte de leur première fille deux mois avant la naissance et suelement quelques jours avant celle de leur deuxième enfant !

Les deux acteurs se sont donc dit oui il y a déjà quelques mois, en toute intimité avec seulement quelques amis très proches et leur famille, selon le très informé US Weekly qui suit l'actualité de Hollywood sans relâche.

Le couple s'est rencontré sur le tournage du film "The Place Beyond the Pines" et a deux enfants : Esmeralda (2 ans) et Amada (4 mois). Des petites filles qui font le bonheur de Ryan Gosling qui a évoqué sa joie d'être papa lors du festival du film de Toronto : "Je suis un homme chanceux", a déclaré l'homme de 35 ans au Festival international du film de Toronto. "Nous ne pouvions pas être plus heureux. Elles sont si douces."