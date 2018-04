Selon le magazine anglais The Sun, le golden couple britannique aurait annoncé l'heureuse nouvelle à leurs proches après l'échographie des 12 semaines.

Pippa Middleton est on ne peut plus ravie de porter la vie pour la première fois. La Duchesse de Cambridge, qui est à l'instant sur le point d'accoucher de son troisième enfant , a été la première personne à qui le couple a confié la bonne nouvelle, toujours selon The Sun. De quoi mettre du baume au coeur à la famille Matthews, dans la tourmente après que le père de James a été accusé à deux reprises de viols sur mineures, plus tôt ce mois-ci.