Samantha n'est pas vraiment une grande fan de Meghan Markle.





Rédacteur en chef le temps d'une journée, le prince Harry a été la star de BBC 4 Radio ce 27 septembre. Son interview de Barack Obama, la première depuis qu'il a quitté ses fonctions de président, a particulièrement plu au public. Mais, aujourd'hui, c'est une autre déclaration du prince qui fait grand bruit.

En effet, à la fin de la journée, Harry avait accepté de répondre à quelques questions plus personnelles. Elles se sont tout naturellement dirigées vers la fête de Noël à laquelle Meghan, qui ne fait pas encore partie de la famille royale, a exceptionnellement pu participer. "Noël a été fantastique. Ma famille a adoré l'avoir auprès d'eux. Meghan a beaucoup aimé. C'est, j'imagine, la famille qu'elle n'a jamais eue". Pas de grandes révélations mais une dernière phrase qui a beaucoup énervé Samantha, la demi-soeur de Meghan.

"La famille de Meghan (notre famille) est complète avec des frères et soeurs, des tantes, des oncles, des cousins et le ciment de la famille, notre dévoué père. Elle a toujours eu cette famille. Se marier n'a fait que l'étendre. A vrai dire, elle a une grande famille qui a toujours été là pour et avec elle. Notre famille était très normale et quand papa et Doria ont divorcé, nous avons tous fait comme si elle avait deux maisons. Personne n'a été mis à l'écart. Elle était juste trop occupée. Lisez mon livre pour en savoir plus, avec des faits et des photos", a réagi Samantha sur Twitter.

Qui est Samantha?

Avant d'épouser Doria Ragland, la mère de Meghan, Tom Markle a vécu une histoire d'amour avec Roslyn Lovegood. Avec cette dernière, il a eu deux enfants : Samantha et Thomas Jr.

La demi-soeur de Meghan, âgée de 52 ans, est une ancienne actrice et mannequin vivant en Floride, explique The Sun. Elle souffre de sclérose en plaques depuis plusieurs années et se déplace en fauteuil roulant.

Des relations tendues

Meghan et Samantha ont le même père mais 17 ans d'écart. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'entre elles l'atmosphère est particulièrement tendue. Pour preuve, le titre du livre que Samantha a consacré à sa demi-soeur "The Diary of Princess Pushy's Sister" (ndlr : le journal d'une princesse arriviste). Voilà qui laisse peu de place au doute quant à la nature de leur relation.

Contrairement à ce que Samantha affirme, Meghan et elle n'auraient jamais eu beaucoup de contacts, même après le divorce des parents de Meghan.

"Comme elles ont 17 ans d'écart, elles n'ont jamais vécu sous le même toît. Meghan a été élevée comme une enfant unique. Samantha n'a pas de relation avec Meghan et n'en a jamais eu. Meghan la voyait de temps en temps aux réunions de famille mais jamais régulièrement", explique une source à E!.

Selon cette personne, Samantha souhaiterait avant tout tirer profit de la nouvelle notoriété de l'ancienne actrice de Suits. Raison pour laquelle elle a écrit un livre et qu'elle a changé son nom en "Markle" alors qu'avant elle se faisait appeler "Grant". "Meghan a toujours été très gentille avec elle. Nous sommes en présence d'une personne jalouse qui essaie de profiter de la situation par tous les moyens en colportant des mensonges, pour l'argent et la gloire."

"La vérité détruirait sa relation avec Harry"

Après l’officialisation des fiançailles, Samantha en a profité pour de nouveau attaquer Meghan. Elle ainsi déclaré que Meghan "avait toujours aimé Harry puisqu'elle a toujours eu l'ambition de devenir une princesse. La famille royale serait consternée par ce qu'elle a fait à sa propre famille. Elle ne m'a plus parlé depuis que j'ai été diagnostiquée de la sclérose en plaques en 2008. Son comportement ne convient pas pour un membre de la famille royale. La vérité détruirait sa relation avec Harry."

Samantha ne cesse en effet d'accuser Meghan de l'avoir délaissée dès qu'elle a commencé à percer à la télévision.

En voilà une qui ne devrait pas être invitée au mariage...