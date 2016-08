Sandrine Corman: "Je suis distributrice de bonheur et d’amour !"

People

Ses vacances ont été courtes à Sandrine. Quelques jours au soleil et en famille, à cinq (ne manquait que son plus grand fils, Oscar), tout au plus. Le reste de l’été, l’animatrice à la joie de vivre contagieuse, star de la rentrée mais toujours aussi naturelle, l’a passé près d’autres enfants, afin d’exaucer leurs vœux. Dans The Wishing Tree (en français, L’arbre à souhaits), "les souhaits qu’on réalise ne sont pas ceux que les enfants formulent pour eux-mêmes mais pour leur entourage, leurs proches. Il se passe quelque d’hyper fort. Il y a beaucoup d’émotion… Rien que le fait que l’enfant pense à une autre personne, c’est très touchant", nous glisse-t-elle tout sourire.

Si, vous, enfant, on vous avait proposé de réaliser le souhait de quelqu’un de proche, ç’aurait été quoi ?

"Je ne suis plus un enfant depuis longtemps… (sourire) Je pense que j’aurais voulu réaliser un souhait de mon père ou de ma mère. Mais quoi ? Je n’en ai aucune idée."

Et si votre plus grand garçon, Oscar, pouvait réaliser un de vos souhaits ?

"Oh! il faudrait lui demander… (rire) Bon, ce n’est pas vraiment un rêve, mais j’aimerais bien jouer de la guitare. D’ailleurs, je pense que je vais m’inscrire à des cours de guitare avec Oscar à la rentrée. Mais un rêve ? Ce serait peut-être un saut en parachute !"

Quels sont les rêves des enfants pour leurs proches ?

"Il y a de tout. Un petit garçon, son rêve c’était que son papa se remarie avec sa belle-mère à Disneyland ! Ils adorent Disney. Un autre petit garçon a voulu pour sa grand-mère, dont l’époux est décédé, retourner en Espagne où elle avait l’habitude de partir en vacances."

C’est touchant pour vous aussi…

"Oui, j’ai eu la larme à l’œil… Je ne me retiens pas à la télé si j’ai une petite larmichette…"

On imagine que certaines demandes des enfants devaient être irréalisables ?

"Oui, il y en a eu pas mal qui demandaient qu’on offre de grands voyages, dans les Bahamas, etc. Et puis, il y a les plus petits qui souhaitaient que leur ami rencontre une licorne ou se transforme en fée ! C’était trop mignon ! Après, il y avait des choses glauques aussi comme : j’aimerais que mes parents arrêtent de se disputer, que ma maman ait plus de sous et arrête de pleurer… Dans l’émission, on ne voulait pas tomber dans le pathos. On veut être feel good !"

Justement, voilà deux grandes émissions d’affilée (après Mieux vaut tard que jamais qui réalisait le rêve des papys et mamys, Ndlr) que vous présentez qui sont sur le ton du bonheur, de la générosité. Un hasard ? Ou vous inspirez ça ?

"Je suis distributrice de bonheur et d’amour ! J’aime ça !" (rire)





"J’étais toujours première de classe"

Vous vous souvenez de votre état d’esprit d’écolière à l’heure de la rentrée des classes ?

"Je ne me souviens pas d’une de mes rentrées des classes en particulier mais j’étais toujours très contente de retourner à l’école ! En primaire et secondaire. J’étais première de classe ! (sourire) J’aimais bien, j’avais des nouveaux trucs, un nouveau cartable…"

Et Oscar, il aime bien aller à l’école ?

"Il vient de rentrer de vacances. Il m’a tout de même demandé quand était la rentrée… L’année dernière, j’avais acheté tout son matériel pour l’école fin juin, début juillet. Et là, comme j’ai travaillé tout le mois de juillet, je vais le faire maintenant avec lui."

Vous revenez de quelques jours de vacances avec notamment votre bébé Harold (né en novembre dernier), dont c’était les premières grandes vacances… Mémorable ?

"Oui, sauf qu’Harold a eu la varicelle avant de partir ! Mais ça s’est super bien passé ! Il était tout excité dans la piscine et un ange dans l’avion. Il a dormi tout le vol. Franchement, il n’est pas loin d’être parfait ! Il est beau, mignon, il fait des sourires tout le temps. C’est le bébé bonheur, la mascotte de la famille !"

Ce week-end, vous organisez un nouvel événement autour de votre concept Up2You. Vous choisissez des vêtements (qu’elle porte d’ailleurs sur ces photos) à Paris et les vendez lors de journées événement…

"Oui, ce sera mon 7e événement et j’en ai encore 6 prévus d’ici à la fin de l’année !"

Vous êtes étonnée du succès ?

"Oui. Et je suis surtout super contente ! J’avais vraiment envie de développer ce concept avec mon amie Vanessa. C’est autre chose. Je rencontre des gens, et il y en a même qui suivent et sont là à plusieurs ventes. Mais il y a très peu de groupies qui viennent juste pour me voir et faire une photo ! Souvent, on me demande une photo après l’achat, avant de partir. Forcément, je dis oui. Ça me permet aussi de rencontrer les gens de manière différente, ils aiment bien que je sois derrière pour les conseiller. Le concept tient aussi parce que je suis à fond : c’est moi qui choisis les vêtements, je suis là pendant les 3 jours de la vente,…On va désormais développer le vendredi, pendant la nocturne, premier jour de ventes, une soirée girly. Avec des ateliers girly avec Planet Parfum, où elles peuvent faire leurs ongles, etc."

Ce hobby-là, c’est un bon complément à votre métier d’animatrice ?

"Oui parce que ça m’occupe - même si j’ai été beaucoup occupée ces derniers mois - quand c’est plus calme pour moi à la télé. Ça me permet de garder une activité. C’est chouette, j’aime la mode !"





Une vente de vêtements et accessoires Up2You est organisée du 26 au 28 août au Tennis Club du Bercuit (Grez-Doiceau). Entrée libre.