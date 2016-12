Elles sont belles, talentueuses et ont l’esprit de famille. Sandrine Dans et Jenifer feraient des mères Noël parfaites ! De la petite chérie des Français, passée coach de The Voice à espoir du cinéma français (après la sortie de son album Paradis Perdus, Jen sera à l’affiche de la comédie Faut pas lui dire, avant un film dramatique), l’animatrice avait gardé un premier souvenir très star académicienne. "C’était mes premières années à RTL, et je me souviens très bien d’elle, on suivait tous ça !",sourit Sandrine.

Aujourd’hui, c’est un duo de stars, mais pas en chanson, que forment Jenifer et Sandrine Dans pour RTL. Sur la chaîne, l’animatrice vient de vivre une incroyable saison, faite d’amour, de fermiers et de records !

Petite rétrospective et grandes confidences.

Sandrine, avez-vous l’esprit de Noël ? C’est une fête importante pour vous ?

"Oui. Chaque année la tradition est de fêter Noël chez mes grands-parents dans un petit village en Ardenne… J’ai la chance d’encore avoir ma grand-mère, du haut de ses 93 ans ! Il y a les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants,… Le lendemain on est en général chez ma tante ou chez ma cousine avec tout le restant de la famille. On est attaché à Noël car c’est le moment de l’année où on se retrouve tous, venant des quatre coins de la Belgique. C’est important de conserver cette tradition."

Et pour la Saint-Sylvestre ?

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.