Visé par une enquête pour viol, Gérard Depardieu est dans la tourmente depuis vendredi. Une jeune actrice et danseuse de 22 ans accuse le comédien de l’avoir sexuellement agressée à deux reprises. Des faits que le monstre sacré du cinéma français conteste avec fermeté.

Il peut en tout cas compter sur du soutien. Outre l’ex-agent Dominique Besnehard qui s’est fendu d’une lettre fustigeant les "apprenties comédiennes arrivistes" qui ne cessent de "proférer des accusations pour se faire connaître", Sandrine Kiberlain est venue à sa rescousse.

Invitée en radio sur les ondes de RTL, l’actrice, qui a tourné avec Depardieu dans Amoureux de ma femme, a fait part de son incrédulité et déclarée qu’en tant qu’amie elle ne pouvait que le soutenir. "Il faut faire attention à ce qu’on dit, à ce qu’on balance comme info, parce que dans l’inconscience collective maintenant, Gérard va être quoi, un pervers ?, a-t-elle déclaré. Il faut se méfier de tout ça. Tant qu’il n’y a pas de preuves, Gérard reste l’homme émouvant et brillantissime, et drôle et génial que j’ai connu. Après, si demain on me le prouve, et bien on sera tous tristes et lui le premier, je pense. Mais là moi je ne crois rien de ce qu’on dit sans preuve et sans jugement."